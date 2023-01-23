『岩崎製作所 消防用散水ホース ゴルフα 40A*20m【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 15時 34分に出品され03月26日 15時 34分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 用途:農業・ゴルフ場・船舶向けの散水ホース

使用圧:1.3MPa

仕様1:アルミ町野金具付

仕様2:アルミリング締め

仕様3:内面樹脂引き ・ 綾織り

DIY・工具・ガーデン/ガーデン/農具・散水用品/散水用具/ホース・リール