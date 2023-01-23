『岩崎製作所 消防用散水ホース ゴルフα 40A*20m【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 15時 34分に出品され03月26日 15時 34分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
用途:農業・ゴルフ場・船舶向けの散水ホース
使用圧:1.3MPa
仕様1:アルミ町野金具付
仕様2:アルミリング締め
仕様3:内面樹脂引き ・ 綾織り
DIY・工具・ガーデン/ガーデン/農具・散水用品/散水用具/ホース・リール
植物点滴灌漑バッグ 自動灌漑装置 ウォーターバッグ付き 植物ドリップバッグ 自動水やりシステム 植物給水器 自動灌漑キット 鉢植え植物散水用 (8個) 並行輸入
¥ 7910
Rayurain 72ピース ブラウン プラスチック 1/2インチ インサート 有刺鉄 点滴灌漑キット 景観用ドリップラインチューブ用 17mm (適合内径0.5インチ~0.6 並行輸入
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散粒ホース55m物 永田製作所 1K粒剤専用
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家具・インテリア タカショー WSR-1212N スタンド付伸縮ラティス 120x120 ナチュラル
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庭・ガーデン用品 ガーデンガーデン 天然木製 花壇フェンス ボーダーフェンス ピケスティック ミニサイズ 4枚セット ブルーグレイ
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花壇フェンス ガーデンガーデン 天然木製 ボーダーフェンス ピケスティック ミニサイズ 4枚セット ウォッシュホワイト 幅48cm×高さ45
¥ 7910
落札価格7910円
166 入札履歴
終了
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