『ガーデンガーデン 天然木製 花壇フェンス ボーダーフェンス ピケスティック ミニサイズ 4枚セット ブルーグレイ 幅48cm×高さ45cm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 09時 23分に出品され03月18日 09時 23分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他ガーデニング、園芸用品

【商品名】

ガーデンガーデン 天然木製 花壇フェンス ボーダーフェンス ピケスティック ミニサイズ 4枚セット ブルーグレイ 幅48cm×高さ45cm



【商品説明】

・サイズ: 幅48cm×全高45cm×厚み2.2cm (横板1.1cm+縦桟1.1cm) 縦板幅5cm 縦板と縦板のすき間3cm

・ミニサイズ ブルーグレイ4枚 ※グレーにブルーの染料を少し混ぜた新色ブルーグレイ。陽があたるような場所だと青味がでて綺麗です。

・形状: 完成品 生産国: 中国(企画は日本)

・木の温もりが嬉しいガーデンミニフェンス！とってもお手軽なボーダーフェンスです。花壇周りやお庭の通路脇など、土に挿すだけでカントリーテイストなエッジングが楽しめます。カラーはダークブラウンとウォッシュホワイト、ブルーグレイの3種類、サイズはミニサイズ、



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 48.00 cm

奥行 : 53.00 cm

重量 : 5.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。