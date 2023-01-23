『庭・ガーデン用品 ガーデンガーデン 天然木製 花壇フェンス ボーダーフェンス ピケスティック ミニサイズ 4枚セット ブルーグレイ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 03時 03分に出品され03月19日 03時 03分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他ガーデニング、園芸用品
【商品名】
ガーデンガーデン 天然木製 花壇フェンス ボーダーフェンス ピケスティック ミニサイズ 4枚セット ブルーグレイ 幅48cm×高さ45cm
【商品説明】
・サイズ: 幅48cm×全高45cm×厚み2.2cm (横板1.1cm+縦桟1.1cm) 縦板幅5cm 縦板と縦板のすき間3cm
・ミニサイズ ブルーグレイ4枚 ※グレーにブルーの染料を少し混ぜた新色ブルーグレイ。陽があたるような場所だと青味がでて綺麗です。
・形状: 完成品 生産国: 中国(企画は日本)
・木の温もりが嬉しいガーデンミニフェンス！とってもお手軽なボーダーフェンスです。花壇周りやお庭の通路脇など、土に挿すだけでカントリーテイストなエッジングが楽しめます。カラーはダークブラウンとウォッシュホワイト、ブルーグレイの3種類、サイズはミニサイズ、
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 48.00 cm
奥行 : 53.00 cm
重量 : 5.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7910円
992 入札履歴
終了
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