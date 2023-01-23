プロトリーフ 洋ランの土 5L ×10袋 / 安全安心の国内メーカー直送便【2024年最新】

商品情報

植物にとって理想的な物理性と化学性を実現した培養土。

植物を育てることを重視した適度な保水性、排水性になるように配合した培養土です。



生産国:日本

素材・材質:軽石/ランバーク等



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