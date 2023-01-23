『プロトリーフ 洋ランの土 5L ×10袋 / 安全安心の国内メーカー直送便【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 09時 56分に出品され03月17日 09時 56分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
植物にとって理想的な物理性と化学性を実現した培養土。
植物を育てることを重視した適度な保水性、排水性になるように配合した培養土です。
生産国:日本
素材・材質:軽石/ランバーク等
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落札価格7910円
180 入札履歴
終了
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