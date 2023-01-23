『ふるさと納税 群馬県 邑楽町 トラッパーピース（白えんどう）10kg×1袋 サイトウ・コーポレーション 飼料【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 10時 59分に出品され03月09日 10時 59分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
名称：トラッパーピース(カナダ産)
内容量：10kg×1袋
保存方法：保存料不使用のため、開封後は密封して直射日光、高温多湿を避け、冷所で保存してください。
注意事項：※仕入れロットにより実物とは色み、形が異なる場合がございます。
※少量の茎などが混入している場合がございます。
配送不可地域：沖縄県，離島
発送期日
1週間を目安に発送(GW・お盆を除く)
※年末年始等、長期休業や申し込みが殺到した場合など発送が遅れる場合もございます。
配送
常温 別送
事業者
株式会社サイトウ・コーポレーション
申込条件
何度も申し込み可
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落札価格7910円
885 入札履歴
終了
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