『ナチュラルペットフーズ エクセル おいしい 小鳥の食事 皮付き 9kg【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 21時 41分に出品され03月30日 21時 41分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ナチュラルペットフーズ エクセル おいしい 小鳥の食事 皮付き 9kg



【商品説明】

・Nutritious baked skin

・Well-balanced blend of freshly selected seeds

・With honey， lactic acid bacteria， oligosaccharide， and calcium



【サイズ】

高さ : 9.30 cm

横幅 : 36.50 cm

奥行 : 53.50 cm

重量 : 9.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。