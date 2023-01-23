『ナチュラルペットフーズ エクセル おいしい 小鳥の食事 皮付き 9kg【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 21時 41分に出品され03月30日 21時 41分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ナチュラルペットフーズ エクセル おいしい 小鳥の食事 皮付き 9kg
【商品説明】
・Nutritious baked skin
・Well-balanced blend of freshly selected seeds
・With honey， lactic acid bacteria， oligosaccharide， and calcium
【サイズ】
高さ : 9.30 cm
横幅 : 36.50 cm
奥行 : 53.50 cm
重量 : 9.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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ズプリーム ZuPreem フルーツブレンド ML パロットコニュア 5.4kg
¥ 7867
落札価格7910円
190 入札履歴
終了
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