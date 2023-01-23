『森乳 スーパーゴールド フィッシュ＆ポテト 子犬 成犬用 7.5kg [ ドッグフード パピー用 アダルト用 グレインフリー 低アレルゲン ]【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 21時 05分に出品され04月24日 21時 05分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
フィッシュ&ポテト 子犬・成犬用
グレインフリー
低アレルゲンフード
アレルギーになりにくいとされる魚とポテトを使用し食物アレルギーに配慮
吟味された原材料を使用した子犬用、成犬用のフードです。
魚とポテトが主原料の低アレルゲンフードです。
たんぱく質は高品質な魚が主体で、アミノ酸バランスにすぐれています。
脂肪は脂肪酸のバランスと質・量に配慮、健康な皮膚や毛づやの維持に役立ちます。
嗜好性・消化吸収性が良く、糞便の量も少なめです。
腸管内の臭いを吸着し、便臭をやわらげるユッカ抽出物を配合しています。
合成保存料、合成着色料は使用していません。
成分
粗たん白質 22.0％以上
粗脂肪 12.0％以上
粗繊維 4.0％以下
粗灰分 8.0％以下
水分 10.0％以下
代謝エネルギー（ME） 355kcal/100g
原材料
ポテト、サーモン、ホワイトフィッシュ、動物性脂肪、
フィッシュ４ドッグ サーモン 小粒 6kg
¥ 7910
【送料無料】クプレラ CUPURERA ホリスティック・グレインフリー HOLISTIC Grain Free 10P (4.54kg)
¥ 7910
New ピナクル ダック＆スイートポテト with ボーンブロス 8kg
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【4kg×2袋】ニュートロ ワイルドレシピ 超小型犬〜小型犬 成犬用 ビーフ(犬・ドッグ)[正規品]
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【4kg×2袋】ニュートロ シュプレモ 全犬種用 成犬用(犬・ドッグ)[正規品]
¥ 7910
ロイヤルカナン フレンチブルドッグ 成犬・高齢犬用 ９ｋｇ ３１８２５５０８４６０４２ 沖縄別途送料 ジップ無し お一人様５点限り
¥ 7910
マルカン サンライズ ゴン太のサラダチキンプレーン徳用6本×20個 1個当たり565円 まとめ買い 業務用 ペット
¥ 7910
SELECT BALANCE セレクトバランス シニアラム 7kg
¥ 7909
ビィナチュラル ルート・ポーク 小粒 4.4kg
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ヒルズ 食事療法食 犬用 c/d シーディー マルチケア 尿ケア チキン＆野菜入りシチュー缶 156g×24
¥ 7909
ヒルズ 犬用 i/d 消化ケア チキン＆野菜入りシチュー缶 156g×24
¥ 7909
ロイヤルカナン フレンチブルドッグ 成犬・高齢犬用 9kg (犬・ドッグ) [正規品] ドッグフード 犬 ドライフード
¥ 7909
ロイヤルカナン サイズヘルスニュートリション マキシ アダルト ( 10Kg )/ ロイヤルカナン(ROYAL CANIN) ( ドッグフード )
¥ 7909
ロイヤルカナン CHN ベビードッグ ミルク 犬用 2kg
¥ 7909
ソルビダ グレインフリー チキン 室内飼育成犬用 3.6kg
¥ 7909
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¥ 7909
ロイヤルカナン CHN ベビードッグ ミルク 犬用 2kg
¥ 7909
ロイヤルカナン サイズヘルスニュートリション ミディアム アダルト 7+ ( 10Kg )/ ロイヤルカナン(ROYAL CANIN) ( ドッグフード )
¥ 7909
落札価格7910円
822 入札履歴
終了
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