『森乳 スーパーゴールド フィッシュ＆ポテト 子犬 成犬用 7.5kg [ ドッグフード パピー用 アダルト用 グレインフリー 低アレルゲン ]【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 21時 05分に出品され04月24日 21時 05分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 フィッシュ&ポテト 子犬・成犬用



グレインフリー

低アレルゲンフード

アレルギーになりにくいとされる魚とポテトを使用し食物アレルギーに配慮



吟味された原材料を使用した子犬用、成犬用のフードです。

魚とポテトが主原料の低アレルゲンフードです。

たんぱく質は高品質な魚が主体で、アミノ酸バランスにすぐれています。

脂肪は脂肪酸のバランスと質・量に配慮、健康な皮膚や毛づやの維持に役立ちます。

嗜好性・消化吸収性が良く、糞便の量も少なめです。

腸管内の臭いを吸着し、便臭をやわらげるユッカ抽出物を配合しています。

合成保存料、合成着色料は使用していません。



成分

粗たん白質 22.0％以上

粗脂肪 12.0％以上

粗繊維 4.0％以下

粗灰分 8.0％以下

水分 10.0％以下

代謝エネルギー（ME） 355kcal/100g



原材料

ポテト、サーモン、ホワイトフィッシュ、動物性脂肪、