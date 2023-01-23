『自動給餌器 犬 猫 丸型 給餌器 自動 ごはん ご飯 自動給餌器 6食分 丸型 犬 猫 皿 自動餌やり機 オートペットフィーダー ドッグフード キャットフード【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 09分に出品され03月27日 14時 09分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【製品名】6食多機能自動給餌器
【製品サイズ】32*32*8.2cm
【フードトレイ容量】180ml*6
【製品材質】ABS
【製品正味重量】1kg
【電源】マイクロUSB 5V1A/3つのAAバッテリー （電池は含まれていませんので、ご持参ください）
【時間表示】24時間時計表示
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落札価格7910円
10 入札履歴
終了
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