『DANIEL MULLER ダニエルミューラー 腕時計 クロノグラフ メンズ ウォッチ ステンレス ブラック×シルバー 送料無料【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 23時 00分に出品され03月23日 23時 00分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランド：ダニエルミューラー/DANIEL MULLER
商品番号：yna-dm-2003bka-0079
商品名：DANIEL MULLER ダニエルミューラー クロノグラフ メンズウォッチ ステンレス ブラック×シルバー yna-dm-2003bka
カラー：ブラック×シルバー
素材：風防素材：クリスタルガラスケース素材：ステンレスベルト素材：ステンレス
サイズ(約)：サイズ(ケース)：W4.3×H4.0※リューズ込×D1.0cm腕周り：19cmベルト幅：1.6cm
重量(約)：130g
機能：ムーブメント：クォーツ留金：二重ロック式仕様：クロノグラフ、3針付属品：専用BOX、取扱説明書、保証書(期間：1年)防水機能：10気圧防水
仕様：男性用/紳士用/メンズ
付属品：付属品：専用BOX、取扱説明書、保証書(期間：1年)
保障：1年間※製造過程において生じたと考えられる故障に限ります。お客様の責任による破損及び故障は、有料となります。
【耐アレルギー確認について】当商品はメーカーによる確認がないか、アレルギーをお持ちの方に適さない可能性があります。
yna-dm-2003bka
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落札価格7910円
159 入札履歴
終了
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