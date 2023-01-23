DANIEL MULLER ダニエルミューラー 腕時計 クロノグラフ メンズ ウォッチ ステンレス ブラック×シルバー 送料無料【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

ブランド：ダニエルミューラー/DANIEL MULLER

商品番号：yna-dm-2003bka-0079

商品名：DANIEL MULLER ダニエルミューラー クロノグラフ メンズウォッチ ステンレス ブラック×シルバー yna-dm-2003bka

カラー：ブラック×シルバー

素材：風防素材：クリスタルガラスケース素材：ステンレスベルト素材：ステンレス

サイズ(約)：サイズ(ケース)：W4.3×H4.0※リューズ込×D1.0cm腕周り：19cmベルト幅：1.6cm

重量(約)：130g

機能：ムーブメント：クォーツ留金：二重ロック式仕様：クロノグラフ、3針付属品：専用BOX、取扱説明書、保証書(期間：1年)防水機能：10気圧防水

仕様：男性用/紳士用/メンズ

付属品：付属品：専用BOX、取扱説明書、保証書(期間：1年)

保障：1年間※製造過程において生じたと考えられる故障に限ります。お客様の責任による破損及び故障は、有料となります。

【耐アレルギー確認について】当商品はメーカーによる確認がないか、アレルギーをお持ちの方に適さない可能性があります。

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