『DAddario ダダリオ シールドケーブル (ギターシールド) Custom Series Circuit Breaker Cable【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 22時 39分に出品され03月25日 22時 39分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他ケーブル、コネクター
【商品名】
DAddario ダダリオ シールドケーブル (ギターシールド) Custom Series Circuit Breaker Cable
【商品説明】
・(Please note that we cannot guarantee the agent for parallel import goods. )
・This product is a Japanese distributor.
【サイズ】
高さ : 3.05 cm
横幅 : 20.32 cm
奥行 : 31.50 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7910円
227 入札履歴
終了
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