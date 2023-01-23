『DAddario ダダリオ シールドケーブル (ギターシールド) Custom Series Circuit Breaker Cable【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 22時 39分に出品され03月25日 22時 39分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他ケーブル、コネクター

【商品名】

DAddario ダダリオ シールドケーブル (ギターシールド) Custom Series Circuit Breaker Cable



【商品説明】

・(Please note that we cannot guarantee the agent for parallel import goods. )

・This product is a Japanese distributor.



【サイズ】

高さ : 3.05 cm

横幅 : 20.32 cm

奥行 : 31.50 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。