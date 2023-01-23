『デスクマット 再生塩ビSO 非光沢仕上げ グレー下敷き付 サイズオーダー 幅1001-1200×奥行731-820mm WEB限定【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 16時 53分に出品され03月23日 16時 53分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・1mm単位でのサイズオーダー承ります！（幅1001-1200×奥行731-820mm）
耐久性に優れた性質から、上下水道管、玩具、文具などさまざまな分野で商品化されている再生塩ビを使用したデスクマット。
【仕様・規格】
サイズ：幅1001-1200×奥行731-820mmのご希望サイズ（厚み:本体 1.8mm、下敷き 1.5mm）4角R 約20mm
配送：宅配便での玄関渡し
材質：再生塩化ビニル樹脂（再生比率42〜43％）
仕様：こちらはダブルタイプとなります。
※受注生産品のためキャンセル・仕様変更・返品不可。※デスクマット素材の性質上、収縮が起こる可能性があるため、少し大きめに裁断して出荷しております。予めご了承ください。※こちらはイトーキ製商品ではありません 【WEB限】
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落札価格7910円
139 入札履歴
終了
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