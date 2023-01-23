デスクマット 再生塩ビSO 非光沢仕上げ グレー下敷き付 サイズオーダー 幅1001-1200×奥行731-820mm WEB限定【年末の贈り物】

商品情報

・1mm単位でのサイズオーダー承ります！（幅1001-1200×奥行731-820mm）

耐久性に優れた性質から、上下水道管、玩具、文具などさまざまな分野で商品化されている再生塩ビを使用したデスクマット。



【仕様・規格】

サイズ：幅1001-1200×奥行731-820mmのご希望サイズ（厚み:本体 1.8mm、下敷き 1.5mm）4角R 約20mm

配送：宅配便での玄関渡し

材質：再生塩化ビニル樹脂（再生比率42〜43％）

仕様：こちらはダブルタイプとなります。

※受注生産品のためキャンセル・仕様変更・返品不可。※デスクマット素材の性質上、収縮が起こる可能性があるため、少し大きめに裁断して出荷しております。予めご了承ください。※こちらはイトーキ製商品ではありません 【WEB限】





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