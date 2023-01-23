『(エイトトウキョウ)eight tokyo サングラス 偏光 偏向 メンズ レディース ブルーライトカット 日本製 軽量 ライトカラー ドラ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 56分に出品され03月27日 15時 56分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在941件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

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【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 10.50 cm

奥行 : 19.00 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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