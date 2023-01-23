『asics アシックス ゲルライト3 スニーカー メンズ レディース GEL-LYTE 3 OG ホワイト 白 1191A266-102【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 00時 38分に出品され03月20日 00時 38分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在361件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【クラシックなフォルムに独自の素材やカラーを使って一線を画すブランド ASICS】
アシックス スポーツスタイル(ASICS SPORTSTYLE)1990年に発売された軽量ランニングシューズをベースにした復刻モデル「GEL-LYTE III OG」が登場。衝撃緩衝材GELによるクッション性は維持しながら、デザインをアップデートしたモデルです。ベロ部と足首部を一体化し、縦に大きく二分割するスプリットタンが特徴です。こちらは白やブルー系のカラーをベースに、シューレースなどに使ったオレンジが映える一足。
ブランド名 / 商品名
asics アシックス / GEL-LYTE 3 OG 1191A266-102
カラー
WHITE/ORANGE
素材 / 仕様
アッパー：人工皮革 合成繊維
ソール：ゴム底
生産国
-
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落札価格7910円
361 入札履歴
終了
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