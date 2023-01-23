『Hirota Golf(広田ゴルフ) メガゴルフ スイング練習機 スイングドクター イエロー 37インチ アイアン 58口径【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 11時 30分に出品され03月30日 11時 30分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Hirota Golf(広田ゴルフ) メガゴルフ スイング練習機 スイングドクター イエロー 37インチ アイアン 58口径



【商品説明】

・ふにゃふにゃのカーボンシャフトでプロスイングを身に着ける



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 6.00 cm

奥行 : 100.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。