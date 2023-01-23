『Ugears ユーギアーズ Archballista-Tower アークバリスタと攻城塔 70048 木のおもちゃ 3D立体 パズル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 11時 54分に出品され03月20日 11時 54分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ugears ユーギアーズ Archballista-Tower アークバリスタと攻城塔 70048 木のおもちゃ 3D立体 パズル
【商品説明】
・ugearsmodels.jp
・アークバリスタには2つのモジュールがあります。発射装備と基地です。
・スティルトには発射中に機械を安定させる橋があります
・バリスタは木のボルトを発射します。発射メカニズムは1回の回転に最大4個のボルトを発射できます。
・包囲機械と機械タワーの２つのパーツがあります
【サイズ】
高さ : 2.70 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 37.00 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7910円
545 入札履歴
終了
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