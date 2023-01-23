『レンズ アクセサリ Fotodiox プロ レンズマウント アダプタ Exakta オートトプコンレンズとキヤノンEOS EF/EF-Sカメラとの互換【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 23分に出品され03月04日 14時 23分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在85件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Compatible with Exakta， Auto Topcon lenses on Canon EOS EF/EF-S DSLR cameras; Infinity focus allowed ? 1.4x optic corrects focus

Enhanced craftsmanship and high-tolerance construction for demanding professionals

Precise fit and solid connection; lens has no play， gap or wiggling when mounted on adapter and no adjustments required

Precision all-met Fotodiox Pro Lens Mount Adapter Compatible with Exakta， Auto Topcon Lenses to Canon EOS EF/EF-S Cameras<商品により日本で使用すると電波法に違反する場合がありますのでご注意ください>