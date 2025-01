レンズ アクセサリ Fotodiox プロ レンズマウント アダプタ Exakta オートトプコンレンズとキヤノンEOS EF/EF-Sカメラとの互換【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

Compatible with Exakta, Auto Topcon lenses on Canon EOS EF/EF-S DSLR cameras; Infinity focus allowed ? 1.4x optic corrects focus

Enhanced craftsmanship and high-tolerance construction for demanding professionals

Precise fit and solid connection; lens has no play, gap or wiggling when mounted on adapter and no adjustments required

Precision all-met Fotodiox Pro Lens Mount Adapter Compatible with Exakta, Auto Topcon Lenses to Canon EOS EF/EF-S Cameras<商品により日本で使用すると電波法に違反する場合がありますのでご注意ください>