『ソニー SONY 学習機能付きリモコン テレビ/レコーダーなど最大4台操作可能 RM-PLZ330D【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 09時 26分に出品され03月17日 09時 26分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー SONY 学習機能付きリモコン テレビ/レコーダーなど最大4台操作可能 RM-PLZ330D
【商品説明】
・チャンネル+/-
・入力切換
・動作距離(正面距離):約11m
・放送切換
・消音
・電源:単3形乾電池X2
・音声切換
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 11.10 cm
奥行 : 22.00 cm
重量 : 330.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7910円
762 入札履歴
終了
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