『ソニー SONY 学習機能付きリモコン テレビ/レコーダーなど最大4台操作可能 RM-PLZ330D【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 09時 26分に出品され03月17日 09時 26分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソニー SONY 学習機能付きリモコン テレビ/レコーダーなど最大4台操作可能 RM-PLZ330D



【商品説明】

・チャンネル+/-

・入力切換

・動作距離(正面距離):約11m

・放送切換

・消音

・電源:単3形乾電池X2

・音声切換



【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 11.10 cm

奥行 : 22.00 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。