『Manfrotto ショルダーバッグ NEXTコレクション 14L NEXT ショルダーバッグIIIグレー MB NX-SB-IIIGY【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 01時 15分に出品され03月19日 01時 15分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Manfrotto ショルダーバッグ NEXTコレクション 14L NEXT ショルダーバッグIIIグレー MB NX-SB-IIIGY
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 13.40 cm
横幅 : 28.60 cm
奥行 : 41.80 cm
重量 : 440.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7910円
601 入札履歴
終了
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