『CableMod E-Series Pro ModMesh Sleeved Cable Kit for EVGA G7 / G6 / G5【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 08時 35分に出品され03月09日 08時 35分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在253件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CableMod E-Series Pro ModMesh Sleeved Cable Kit for EVGA G7 / G6 / G5



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 18.11 cm

奥行 : 25.70 cm

重量 : 990.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。