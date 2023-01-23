『Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 SONY WH1000XM4用デコニチョイスレザー ブラック EPZ-XM【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 08時 11分に出品され03月03日 08時 11分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在582件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 SONY WH1000XM4用デコニチョイスレザー ブラック EPZ-XM
【商品説明】
・Sony WH1000Xm4用デコニチョイスレザー・イヤーパッド
・【対応モデル】Sony：WH1000Xm4
・デコニチョイスシリーズにはDekoni最高級パッド、エリートシリーズと同じ低反発メモリーフォームが使用されています。
・デコニチョイス・レザーはソフトでしなやかな合成皮革です。艶があり、非常にソフトな手触りはリアルレザーと間違えてしまうでしょう。
・高い耐久性と快適性を併せ持つチョイスレザーはリアルレザーに代わる新しい素材です。
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 11.60 cm
奥行 : 13.10 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7910円
582 入札履歴
終了
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