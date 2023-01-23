『AURTEC Portable Bluetooth Speakers， True Wireless Stereo Outdoor Dual Audio with Strong Bass and Powerful Volume， Bluetooth 4.2， Handsfree Calling for【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 08時 09分に出品され03月16日 08時 09分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7910円
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