『BRIKSMAX Led Lighting Kit for Kessel Run Millennium Falcon - Compatible with leg0 75212 Building Blocks Model- Not Include The leg0 Set並行輸入【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 07時 18分に出品され03月15日 07時 18分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格7910円
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