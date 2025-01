バービー バービー人形 GTF92 Barbie Dreamtopia 2-in-1 Princess to Mermaid Fashion Transformation Doll【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

バービー バービー人形 GTF92 Barbie Dreamtopia 2-in-1 Princess to Mermaid Fashion Transformation Doll (Blonde, 11.5-in) with 3 Looks and Accessories, for 3 to 7 Year Olds

海外限定品を迅速輸入!5〜15営業日にて発送します。

商品名(自動翻訳):バービー Dreamtopia 2-in-1 マーメイド ファッション変身人形 (ブロンド、11.5 インチ) 3 つの外観とアクセサリー、3 から 7 歳の子供のためのプリンセス

型番:GTF92

海外サイズ:One_Size

関連:バービー,バービー人形