『バービー バービー人形 GTF92 Barbie Dreamtopia 2-in-1 Princess to Mermaid Fashion Transformation Doll【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 09時 24分に出品され04月13日 09時 24分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 バービー バービー人形 GTF92 Barbie Dreamtopia 2-in-1 Princess to Mermaid Fashion Transformation Doll (Blonde， 11.5-in) with 3 Looks and Accessories， for 3 to 7 Year Olds

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商品名（自動翻訳）：バービー Dreamtopia 2-in-1 マーメイド ファッション変身人形 (ブロンド、11.5 インチ) 3 つの外観とアクセサリー、3 から 7 歳の子供のためのプリンセス

型番：GTF92

海外サイズ：One_Size

関連：バービー，バービー人形