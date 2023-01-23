『PAW PATROL Gar〓ons La Pat ’Patrouille Sac 〓 Dos 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 21時 06分に出品され03月31日 21時 06分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
並行輸入品のため、商品のメーカー保証はありません。初期不良のみ対応させていただきます。本商品は海外拠点に在庫がございます。その為お届けまで5~14営業日程度お時間をいただいております。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。ご安心くださいませ。商品情報の高さ：幅：奥行のセンチは梱包サイズの目安となります。実際の商品サイズと差異がありますのでご注意ください。
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落札価格7910円
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終了
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