『フェス カウレザー長財布 レザー長財布 レディース グリーン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 05時 57分に出品され04月13日 05時 57分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フェス カウレザー長財布 レザー長財布 レディース グリーン



【商品説明】

・Bill Compartment: Yes

・Card slots: Yes

・Closure: Zipper

・Coin Pocket: Yes

・Height 3.9 x Width 7.5 x Depth 0.8 inches (10 x 1

・Material: 牛革

・Outer Material: Leather

・Sole Material: Synthetic Fiber



【サイズ】

高さ : 5.08 cm

横幅 : 12.19 cm

奥行 : 22.85 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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