フェス カウレザー長財布 レザー長財布 レディース グリーン【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

フェス カウレザー長財布 レザー長財布 レディース グリーン



【商品説明】

・Bill Compartment: Yes

・Card slots: Yes

・Closure: Zipper

・Coin Pocket: Yes

・Height 3.9 x Width 7.5 x Depth 0.8 inches (10 x 1

・Material: 牛革

・Outer Material: Leather

・Sole Material: Synthetic Fiber



【サイズ】

高さ : 5.08 cm

横幅 : 12.19 cm

奥行 : 22.85 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。