『クニルプス 折りたたみ傘 95周年記念モデル KNTL220-2023 Knirps 晴雨兼用 雨傘 ワンタッチ 自動開閉 数量限定 記念モ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 03時 37分に出品され03月18日 03時 37分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在945件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[クニルプス] 折りたたみ傘 95周年記念モデル KNTL220-2023 Knirps 晴雨兼用 雨傘 ワンタッチ 自動開閉 数量限定 記念モデル Black
【商品説明】
・カラー：Black
・サイズ：全長：約75cm 折りたたみ時全長：約29cm 親骨長さ：約53cm 直径：約97cm 重量：約345g
・メイン素材: ポリエステル
・仕様：自動開き 晴雨兼用 8本骨
・素材：シャフト：アルミ、スチール フレーム：アルミ、グラスファイバー 傘生地の組成：ポリエステル（撥水加工） グリップ：ABS樹脂 チャーム：亜鉛、黒艶消し塗装 チェーン、コネクター：真ちゅう、黒ニッケルめっき
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Wpc. 日傘 UVO（ウーボ）3段折 刺繍フラワー ミニ ピンク 55cm 完全遮光 UVカット100% 遮熱 晴雨兼用 レディース 折り
¥ 7910
Wpc. 日傘 UVO（ウーボ）3段折 フリル ミニ ブルーグレー 55cm 完全遮光 UVカット100% 遮熱 晴雨兼用 レディース 折り
¥ 7910
Wpc. 日傘 UVO（ウーボ）3段折 フリル ミニ オフ 55cm 完全遮光 UVカット100% 遮熱 晴雨兼用 レディース 折りたたみ傘
¥ 7910
イタリア LIFE(MASINI) 社製 仔牛革 週刊文春 掲載商品 Align アライン エナメル マルチカラー 美しく 軽くて 使いやす
¥ 7910
Wpc. 日傘 UVO（ウーボ）3段折 フローラル ミニ ピンク 55cm 完全遮光 UVカット100% 遮熱 晴雨兼用 レディース 折りた
¥ 7910
Wpc. 日傘 UVO（ウーボ）2段折 刺繍フラワー ミニ ピンク 50cm 完全遮光 UVカット100% 遮熱 晴雨兼用 レディース 折り
¥ 7910
Wpc. 日傘 UVO（ウーボ）2段折 フリル ミニ オフ 50cm 完全遮光 UVカット100% 遮熱 晴雨兼用 レディース 折りたたみ傘
¥ 7910
フェス カウレザー長財布 レザー長財布 レディース キャメル
¥ 7910
クーコ ショルダーバッグ レザー2WAYショルダーバッグ レディース 2013111502 パープル (380)
¥ 7910
カシミヤ 100% ストール マフラー 大判 厚手 無地 チェック 男女兼用 70cm幅/60cm幅/30cm幅×200cm (チェック ラ
¥ 7910
(エイトトウキョウ)eight tokyo サングラス 偏光 偏向 メンズ レディース ブルーライトカット 日本製 ウェリントン ボストン
¥ 7910
un signet 長財布 OR オレンジ 34 55214
¥ 7910
PELGIO高級なパイソン革の長財布黒色
¥ 7909
オーロラ 折りたたみ傘 1DR 12007 レディース トープ FREE
¥ 7909
シェアード ラビット 編み込み ファー マフラー コサージュ飾り付 ブラック
¥ 7907
フェス 48984 fes メッシュ折財布 メッシュシリーズ ブラウン
¥ 7903
OMNIAオムニア バタフライ型押し 長財布 がま口＋観音開 有り（本革 イタリアンレザー） OM-WW3140A09
¥ 7903
(ドレス) DRES ファーティペット付きストール (12AW6902) Fサイズ GY(グレイ)
¥ 7902
落札価格7910円
945 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！