『Wpc. 日傘 UVO(ウーボ) 2段折 ミニ 刺繍スカラップ/オフ 50cm 完全遮光 UVカット100% 遮熱 晴雨兼用 2WAY レデ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 02時 37分に出品され03月16日 02時 37分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Wpc. 日傘 UVO(ウーボ) 2段折 ミニ 刺繍スカラップ/オフ 50cm 完全遮光 UVカット100% 遮熱 晴雨兼用 2WAY レデ



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 10.90 cm

奥行 : 41.50 cm

重量 : 270.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ Wpc.

日傘

UVO(ウーボ)

2段折

ミニ

刺繍スカラップ/オフ

50cm

完全遮光

UVカット100%

遮熱

晴雨兼用

2WAY

レデ