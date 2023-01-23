『植木鉢 プランター 鉢 Sサイズ 木製 キャスター付き wood planter pot caster【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 18時 41分に出品され03月22日 18時 41分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】ウッドプランター：Sサイズ
【サイズ】(約)直径34×高さ35cm
【商品重量】約3.5kg
【材質】天然木(チーク)、ラッカー塗装、スチール(粉体塗装)
【生産国】インドネシア
【配送不可地域】北海道・沖縄・離島
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落札価格7910円
334 入札履歴
終了
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