『Everlast レディース プロスタイルトレーニンググローブ 8 oz.【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 02時 02分に出品され03月30日 02時 02分に終了予定です。即決価格は7,910円に設定されています。現在324件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Everlast レディース プロスタイルトレーニンググローブ 8 oz.
【商品説明】
・世界のボクシングブランドであるエバーラスト社のボクシンググローブ
・便利なマジックテープ式
・材質： 合成皮革（ごうせいひかく）
【サイズ】
高さ : 10.69 cm
横幅 : 15.90 cm
奥行 : 31.70 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7910円
324 入札履歴
終了
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