『Nani ビジネスバッグ トートバッグ メンズ ビジネストートバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ 大容量 多機能 自立 リクルート 就活【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 15時 09分に出品され03月26日 15時 09分に終了予定です。即決価格は7,909円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Nani ビジネスバッグ トートバッグ メンズ ビジネストートバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ 大容量 多機能 自立 リクルート 就活
【商品説明】
・【特徴1】トートバッグに珍しいスーツケースセット可能な仕様。一々持ち直す手間を省くことができます。
・【特徴2】表裏がないデザイン設計。さっと持った時、裏が外向けだったら持ち直す手間が不要。防水・撥水加工で出勤・出張・就活の際も重宝できます。
・【特徴3】両面あおりポケット仕様。通常バッグは裏目に収納層がないことに比べ、両面あおりポケットが設けているので収納性、利便性がアップ、大超量かつ軽量のため様々な場面で使えます。【特徴4】メイン生地はナイロン製モクブラック生地となり、エレガントな雰囲気を実現。毎日の通勤でもおしゃれに使用できます。
・・メイン素材：革(PU) 【サイズ】 縦 33cm × 横
【サイズ】
高さ : 7.80 cm
横幅 : 33.29 cm
奥行 : 48.10 cm
重量 : 1.07 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7909円
813 入札履歴
終了
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