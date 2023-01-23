『Kadahis タープ テント カーサイドタープ 車用 日よけカーテント 設営簡単 単体使用可能 4-8人用 キャンプ テント アウトドア【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月02日 10時 42分に出品され04月02日 10時 42分に終了予定です。即決価格は7,909円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kadahis タープ テント カーサイドタープ 車用 日よけカーテント 設営簡単 単体使用可能 4-8人用 キャンプ テント アウトドア
【商品説明】
・【多用途】 自動車、SUVからミニバンまで幅広く使えるカーサイドタープです。 後方はリアゲートを開けてサイドにタープを設置する事で広い面積でアウトドアを満喫する事が出来ます。 車側と連結してカーサイドリビングとしても使用できます。タープとして、キャンプ用、登山用、海辺用、野外活動用、天台用、駐車場用、様々なところで利用できます。圧迫感のない、新構造で広い面積を確保した軽量タープです、4～8人に対応するスタンダードなサイズです。
・【素材】タープシート：通気性・耐久性に素晴らしいネット糸を採用し、耐水圧PU3000mm タープフレーム：高強度航空アルミ タープポール：耐久性に優れる鉄
【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 52.20 cm
重量 : 3.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
MOTOSTAR タープ TC素材 4.5ｍｘ4.5ｍ 八角形 天幕 焚き火可能 耐火性 撥水加工 日除け 遮熱 紫外線カット 軽量 サンシ
¥ 7907
DOD(ディーオーディー) オーマイタープ ソロ用 ウイングタープ オーマイロンリナイイッツマイライフタープ TT1-758-TN サイズ:
¥ 7907
DOD(ディーオーディー) オーマイタープ ソロ用 ウイングタープ オーマイロンリナイイッツマイライフタープ TT1-758-TN サイズ:
¥ 7907
DD Hammocks DD タープ 3×3 (オリーブグリーン) 並行輸入品
¥ 7907
キャプテンスタッグ プレーナヘキサタープ M-3155
¥ 7907
スノーピーク(snow peak) リビングシェル インナールーム グランドシート TP-512IR-1
¥ 7907
ケシュア(Quechua) キャンプ 登山 多機能 タープ・ヘキサタープ UVカット 遮光性 コンパクト 簡単設営 持ち運びしやすい ホワイ
¥ 7904
DOD(ディーオーディー) いつかのタープ はじめてでも扱いやすい ベーシックな ヘキサタープ オールインワン 延長テープ 標準付属 UV加
¥ 7903
タープ TC TARP (3.2M*2.95M) 防水タープ ヘキサタープ サンシェード キャンプギア アウトドア用 日除け ポリコットン
¥ 7903
VILLEY タープ ビーチタープ ビーチサンシェード ビーチテント 4~6人用 タープテント ポール4本付き 300*332cm 紫外線防
¥ 7902
キャプテンスタッグ プレーナヘキサタープ M-3155
¥ 7900
タープテント レクタタープセット 長方形 320×290cm UV キャプテンスタッグ CAPTAIN STAG （ CAPTAINSTAG アウトドア タープ テント UVカット ）
¥ 7896
DOD(ディーオーディー) いつかのタープ はじめてでも扱いやすい ベーシックな ヘキサタープ オールインワン 延長テープ 標準付属 UV加
¥ 7895
DOD(ディーオーディー) いつかのタープ はじめてでも扱いやすい ベーシックな ヘキサタープ オールインワン 延長テープ 標準付属 UV加
¥ 7895
Kadahis タープ テント カーサイドタープ 車用 日よけカーテント 設営簡単 単体使用可能 5-8人用 キャンプ テント アウトドア
¥ 7894
Kadahis タープ テント カーサイドタープ 車用 日よけカーテント 設営簡単 単体使用可能 5-8人用 キャンプ テント アウトドア
¥ 7894
Kadahis タープ テント カーサイドタープ 車用 日よけカーテント 設営簡単 単体使用可能 5-8人用 キャンプ テント アウトドア
¥ 7894
Overmont 防水タープ ポール付き 5mｘ5m/3mｘ3m 3000mm耐水圧 大型 焚き火可 サンシェード ヘキサタープ UV加工済
¥ 7894
落札価格7909円
865 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！