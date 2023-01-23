Kadahis タープ テント カーサイドタープ 車用 日よけカーテント 設営簡単 単体使用可能 4-8人用 キャンプ テント アウトドア【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

Kadahis タープ テント カーサイドタープ 車用 日よけカーテント 設営簡単 単体使用可能 4-8人用 キャンプ テント アウトドア



【商品説明】

・【多用途】 自動車、SUVからミニバンまで幅広く使えるカーサイドタープです。 後方はリアゲートを開けてサイドにタープを設置する事で広い面積でアウトドアを満喫する事が出来ます。 車側と連結してカーサイドリビングとしても使用できます。タープとして、キャンプ用、登山用、海辺用、野外活動用、天台用、駐車場用、様々なところで利用できます。圧迫感のない、新構造で広い面積を確保した軽量タープです、4～8人に対応するスタンダードなサイズです。

・【素材】タープシート：通気性・耐久性に素晴らしいネット糸を採用し、耐水圧PU3000mm タープフレーム：高強度航空アルミ タープポール：耐久性に優れる鉄



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 52.20 cm

重量 : 3.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。