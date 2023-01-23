『らいおんまる 入園入学必須5点セット レッスンバッグ シューズバッグ 体操着入れ お弁当箱入れ コップ入れ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 14時 09分に出品され03月24日 14時 09分に終了予定です。即決価格は7,909円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

らいおんまる 入園入学必須5点セット レッスンバッグ シューズバッグ 体操着入れ お弁当箱入れ コップ入れ



【商品説明】

・オールハンドメイドの日本製！

・サイズは、幼稚園・小学校の規定に多い標準的なサイズです

・入園・入学に必要なものをまとめて揃えられる基本の５点セット！

・同柄のセットは、お子様が自分の持ち物を認識しやすくなります

・同柄の５点セットは、お子様が自分の持ち物を認識しやすくなります



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 23.30 cm

奥行 : 34.40 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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