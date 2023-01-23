『らいおんまる 入園入学必須5点セット レッスンバッグ シューズバッグ 体操着入れ お弁当箱入れ コップ入れ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 14時 09分に出品され03月24日 14時 09分に終了予定です。即決価格は7,909円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
らいおんまる 入園入学必須5点セット レッスンバッグ シューズバッグ 体操着入れ お弁当箱入れ コップ入れ
【商品説明】
・オールハンドメイドの日本製！
・サイズは、幼稚園・小学校の規定に多い標準的なサイズです
・入園・入学に必要なものをまとめて揃えられる基本の５点セット！
・同柄のセットは、お子様が自分の持ち物を認識しやすくなります
・同柄の５点セットは、お子様が自分の持ち物を認識しやすくなります
【サイズ】
高さ : 5.70 cm
横幅 : 23.30 cm
奥行 : 34.40 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。
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落札価格7909円
834 入札履歴
終了
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