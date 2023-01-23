『BRIGHTZ ベリーサ DC5R DC5W 超鏡面ステンレスメッキエアコンルーバーカバー 8PC INT-ETC-165-8PC DC5【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 57分に出品され03月10日 23時 57分に終了予定です。即決価格は7,909円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BRIGHTZ ベリーサ DC5R DC5W 超鏡面ステンレスメッキエアコンルーバーカバー 8PC INT-ETC-165-8PC DC5



【商品説明】

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【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。