『プランターボックス 庭 ウッドプランター 長方形 屋外 ガーデンボックス ガーデニング 家庭菜園 木製 ベランダ プランター おしゃれ 園芸 木製プランター【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 08時 32分に出品され03月17日 08時 32分に終了予定です。即決価格は7,909円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
材質：天然木
商品外寸（cm）：幅40×奥行21×高さ39
色：画像の色を参照し
ご注意：色と寸法にわずかなずれがありますのでご了承ください。 ご理解のほどよろしくお願いいたします。製品に関してお困りな事や不具合等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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落札価格7909円
845 入札履歴
終了
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