『BAOYOUNI 突っ張り式 プランタースタンド フラワースタンド 園芸ラック 花棚おしゃれ 盆栽スタンド 植物スタンド 植物棚飾り台 花台【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 15時 14分に出品され03月18日 15時 14分に終了予定です。即決価格は7,909円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
植木鉢
【商品名】
BAOYOUNI 突っ張り式 プランタースタンド フラワースタンド 園芸ラック 花棚おしゃれ 盆栽スタンド 植物スタンド 植物棚飾り台 花台
【商品説明】
・サイズ：(約)幅約20×奥行き約20×高さ230～290cm ハンガー長さ33.5cm
・取り付けは工具不要で簡単、壁を傷つけない、コーナースペースを利用して植物やお花を飾ったり、非常に省スペース、清潔で整頓された快適な家を提供します。
・材質：ステンレス巻きパイプ ABS樹脂 PP樹脂
・突っ張り式 プランタースタンド/フラワーラック/収納ラック/ハンガーフック。屋内/バルコニー/窓で使用できる、植物、鉢のディスプレイ、衣類の吊り下げ用に設計されています。上部にスプリングがあり、位置を簡単に移動でき、非常に耐久性があり安定しています。
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 87.00 cm
重量 : 3.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7909円
942 入札履歴
終了
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