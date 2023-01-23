『宇多田ヒカル HIKARU UTADA Distance【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 18時 48分に出品され04月05日 18時 48分に終了予定です。即決価格は7,909円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ディスクユニオン柏店からの出品です。 ペーパーレスへの取り組みの為、納品書は同梱しておりません。必要なお客様はお手数ですがより発行してください。 / 盤面にはキズが複数箇所見られますが、中古品としては概ね並み程度の状態です。 / ケース、ジャケット、パッケージ等の外装に使用感があります。 / EX / EX / 元々帯なし / オリジナル盤/2LP 2001年作 / 中古品のためジャケットやライナー、帯、ケース等にキズや汚れがある場合もございますのでご了承ください。 / まとめて梱包発送した場合でも商品1点毎に送料が発生しますので予めご了承ください。 / ※店頭でも販売していますので品切れの場合はご容赦ください。 / 発売日：2001/07/25 / フォーマット：LP(レコード) / レーベル：ユニバーサルミュージック / 規格番号：TOJT24651 / 組枚数：1 / 国：JPN