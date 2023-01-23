『ササキ(SASAKI) 新体操 手具 ボール 国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品 ミーティアボール GD(ゴールド) M-207BRM-【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 02時 39分に出品され04月25日 02時 39分に終了予定です。即決価格は7,909円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ササキ(SASAKI) 新体操 手具 ボール 国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品 ミーティアボール GD(ゴールド) M-207BRM-



【商品説明】

・サイズ:径18.5cm

・仕様:F.I.G.(国際体操連盟)により規格/品質を認証された認定マーク

・原産国:日本

・素材:ゴム

・重量:400g以上



【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 19.10 cm

奥行 : 19.30 cm

重量 : 570.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。