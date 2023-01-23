『(ユーロシルム)EuroSCHIRM Swingliteflex リフレクト BK 19570001011000【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 20時 05分に出品され05月09日 20時 05分に終了予定です。即決価格は7,908円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(ユーロシルム)EuroSCHIRM Swingliteflex リフレクト BK 19570001011000



【商品説明】

・EuroSCHIRM ユーロシルム スイング ライトフレックス アンブレラはその驚くような軽量性にもかかわらず、非常に耐久性があり、ちょっとの強風ではへこたれません。親骨の中心部から放射状に取り付けらたアームが強風を受けた際に渦巻き状にフレックスにしなる事で風圧を上手く逃がす構造になっています。持ち運び用のナイロンケースは実用的で雨が止んだら肩に掛けて運べます。 キャノピー（天蓋）：DuPontテフロン加工ポリエステル100% フレーム：高密度ファイバーグラス製 ハンドル：高密度EVAハードフォーム製 サイズ：長さ64cm（広げた大きさ100φcm） 重量：207g 紫外線保護指数：50 付属品：ナイロンケース 附随品：セーフティランナー



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。