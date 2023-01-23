『[個人宅配送不可] ゴルフネット 1m×30m 万能ネット 米S[代引不可]【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 02時 16分に出品され05月03日 02時 16分に終了予定です。即決価格は7,908円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 目合：25mm

サイズ：幅1m、長さ30m

色：グリーン

重量：約7kg



輸入品となります。