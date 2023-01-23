『ケーラー(Kahler) ハンマースホイ ベース Mサイズ 200mm ホワイト Hammershoi 15380 並行輸入品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 10時 00分に出品され03月11日 10時 00分に終了予定です。即決価格は7,908円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ケーラー(Kahler) ハンマースホイ ベース Mサイズ 200mm ホワイト Hammershoi 15380 並行輸入品



【商品説明】

・ケーラーのお求め前にご理解いただきたいことケーラーは、手づくりにこだわりを持つブランドです。 手描きによる揺らぎや釉薬のムラや濃淡、線キズ、色抜け、ピンホール、がたつき、黒点などが製造工程上で生じる場合ありますが、このような症状は、通常品（不良ではない）とご理解ください。

・サイズ：横/16.5cm 口径/9.5cm 高さ/20cm

・ブランド：Kahler（ケーラー） / Denmark（デンマーク） シリーズ：Hammershoi（ハンマースホイ） デザイナー：Hans-Christian Bauer（ハンス・クリスチャン・バウアー）

・化粧箱：化粧箱入り

・材質：陶磁器



【サイズ】

高さ : 17.50 cm

横幅 : 17.50 cm

奥行 : 22.30 cm

重量 : 1.81 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。