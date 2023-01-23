『ニシガキ N-160 太丸伸縮 三冨D【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 00時 41分に出品され04月01日 00時 41分に終了予定です。即決価格は7,908円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
重量約1720g
3段伸縮式（180・218・255ｃｍ）
肩掛けベルト・・・ナイロン
テコの力で軽く切れます（生木30ｍｍ/枯木15ｍｍ）
各部の固定金具で安全確実に伸縮操作
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落札価格7908円
197 入札履歴
終了
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