『キャットケージ 猫ハウス 猫の別荘 2段 3段4段 多頭飼い 脱走防止 出入り自由 猫用 超自由空間【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 23時 00分に出品され04月05日 23時 00分に終了予定です。即決価格は7,908円に設定されています。現在417件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品説明：

大切な猫ちゃんの運動不足&amp;amp;ストレス軽減

商品は通気性が良い！

簡単に洗濯可能！汚れたら洗いが簡単可能なので、いつも清潔に保てます。

素材：亜鉛角管+鉄線

カラー：ホワイト、ブラック、ピンク

外部サイズ（約）CM：

(1)：60*45*68

(2)：75*55*100

(3)：78*55*110

(4)：78*55*137

(5)：78*55*138

(6)：95*65*150

耐荷重性：15KG

適用ペットの数：1-2匹

生産地：中国

猫のトイレが付きません

抜群の心地よさで大切なペットを高品質の革新的なデザイン。お気に入りの場所になること間違い無し！

ご注意:

モニターや光効果が異なるため、実際の色は画像とはわずかに異なる可能性がございます。

組み立てはお客様で行ってください。

手動測定による偏差値の変更を許可してください。

本商品購入後、本店に連絡可能です。当店では商品の取り付け方法をお客様に送付します