『ASUMEDERU アスメデルベスポジ（牛革）ポケット財布14E-3194 (オレンジ)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 11時 28分に出品され04月08日 11時 28分に終了予定です。即決価格は7,908円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ASUMEDERU アスメデルベスポジ（牛革）ポケット財布14E-3194 (オレンジ)
【商品説明】
・・MADE IN JAPAN 日本で手作り
・・【サイズ】85×100×8（おおよそのサイズです。） 約30ｇ
・・【仕様】札入1室・小銭入1室・カード入3室 ＜ステッチはツートンカラー＞ブラック、ブラウンの糸はブルーです。
・・【素材】表革：イタリア製牛革
・留め具の種類: ファスナー
・＜薄い財布＞お札、カード、小銭がきっちり入ってこの薄さ
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 11.40 cm
奥行 : 13.00 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7908円
123 入札履歴
終了
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