『ASUMEDERU アスメデルベスポジ（牛革）ポケット財布14E-3194 (オレンジ)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 11時 28分に出品され04月08日 11時 28分に終了予定です。即決価格は7,908円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ASUMEDERU アスメデルベスポジ（牛革）ポケット財布14E-3194 (オレンジ)



【商品説明】

・・MADE IN JAPAN 日本で手作り

・・【サイズ】85×100×8（おおよそのサイズです。） 約30ｇ

・・【仕様】札入1室・小銭入1室・カード入3室 ＜ステッチはツートンカラー＞ブラック、ブラウンの糸はブルーです。

・・【素材】表革：イタリア製牛革

・留め具の種類: ファスナー

・＜薄い財布＞お札、カード、小銭がきっちり入ってこの薄さ



【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 11.40 cm

奥行 : 13.00 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ ASUMEDERU

アスメデルベスポジ（牛革）ポケット財布14E-3194

(オレンジ)