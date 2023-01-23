『Ryus One 2Way ビジネスバック 10-2541-BLACK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 22時 30分に出品され04月15日 22時 30分に終了予定です。即決価格は7,908円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ryus One 2Way ビジネスバック 10-2541-BLACK



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.20 cm

横幅 : 37.60 cm

奥行 : 45.40 cm

重量 : 1.42 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ Ryus

One

2Way

ビジネスバック

10-2541-BLACK