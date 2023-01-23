『ラーキンス Wフェイス バックパック リュック LKPM-16 26L リフレクトワッペン 大容量 ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 05時 29分に出品され03月28日 05時 29分に終了予定です。即決価格は7,908円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ラーキンス Wフェイス バックパック リュック LKPM-16 26L リフレクトワッペン 大容量 ブラック
【商品説明】
・PC収納可
・タテ49cmxヨコ28cmxマチ17cm
・ポケットの数:5(外側4/内側1)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: 本体/ポリエステル、付属/PVCターポリン
・重量:690g
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 42.79 cm
奥行 : 51.39 cm
重量 : 910.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7908円
575 入札履歴
終了
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