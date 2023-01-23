『QEZER ダウン シュラフ 封筒型寝袋 春 夏 秋 3シーズン対応 600FPダウン 400T撥水加工 コンパクト 超軽量 2人用に連結可【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 09時 26分に出品され03月24日 09時 26分に終了予定です。即決価格は7,908円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
QEZER ダウン シュラフ 封筒型寝袋 春 夏 秋 3シーズン対応 600FPダウン 400T撥水加工 コンパクト 超軽量 2人用に連結可
【商品説明】
・【超軽量・コンパクト】使用サイズ：215cm x 80cm、収納サイズ：29cm x 16cm(専用圧縮収納袋)、重量?：892 克。ポリエステル綿の寝袋の約半分の重さと体積で、持ち運びや保管が簡単な超コンパクトです。収納の際は、寝袋の中の空気を十分に排出してから、丸めて収納袋に押し込めば、収納袋の留め具を調整して上下を圧縮すると、コンパクトに収納できます。
・【足元通気封筒型寝袋】封筒のデザインで、1人で寝ても動きやすく、足元のジッパーを開けることができ、通気性に優れ、左のジッパーと右のジッパーを接続します、2人用の寝袋としても使用できます。柔らかな触り心地、優れた弾力性と包み込むような上質な寝心地を追求するから、外層と内層は400T20Dの耐引裂性ナイロン生地を使用し、400Tは比較的付加価値の高い、超高密度の生地の一種です、耐摩耗性、優れた防水効果、ダウンオーバーフローを防ぐことができます。
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落札価格7908円
137 入札履歴
終了
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