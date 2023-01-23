『ASUS ROG Strix SCAR 17 G733 保護 フィルム OverLay Secret for ゲーミングノートPC ROG Strix SCAR 17 プライバシーフィルター【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 13時 29分に出品され04月14日 13時 29分に終了予定です。即決価格は7,908円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 エイスース「ASUS ROG Strix SCAR 17 G733」に対応した覗き見を防止する液晶保護シート！

のぞき見防止タイプ OverLay Secret(オーバーレイ シークレット)！

液晶画面の汚れやキズ付き、ホコリからしっかり保護します。

上下左右それぞれ30度方向からののぞき見をしっかり防止します。

周囲の視線が気になる場所でも安心して使用できます。





対応機種

エイスース ASUS ROG Strix SCAR 17 G733

G733ZX G733ZX-I9R3080T



内容

液晶保護シート 1枚



JANコード / 商品型番

JANコード 4525443495542

商品型番 OSASUSROGSTRIXG733/1