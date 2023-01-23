『ラディウス radius HP-NHR11K ハイレゾ対応イヤホン : Ne new ear 重低音モデル VOLTシリーズ スタンダードモ【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 09時 21分に出品され03月30日 09時 21分に終了予定です。即決価格は7,908円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ラディウス radius HP-NHR11K ハイレゾ対応イヤホン : Ne new ear 重低音モデル VOLTシリーズ スタンダードモ
【商品説明】
・サラウンド：非対応， ワイヤレス：非対応， インターフェース：ミニプラグ
・タイプ：カナル， ステレオ/モノラル：ステレオ， 構造：密閉型， ノイズキャンセリング：非対応
・周波数帯域(L)：5Hz， 周波数帯域(H)：40000Hz
・最大入力：5mW
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 7.40 cm
奥行 : 14.40 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7908円
731 入札履歴
終了
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