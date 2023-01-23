『ラディウス radius HP-NHR11K ハイレゾ対応イヤホン : Ne new ear 重低音モデル VOLTシリーズ スタンダードモ【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 09時 21分に出品され03月30日 09時 21分に終了予定です。即決価格は7,908円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ラディウス radius HP-NHR11K ハイレゾ対応イヤホン : Ne new ear 重低音モデル VOLTシリーズ スタンダードモ



【商品説明】

・サラウンド：非対応， ワイヤレス：非対応， インターフェース：ミニプラグ

・タイプ：カナル， ステレオ/モノラル：ステレオ， 構造：密閉型， ノイズキャンセリング：非対応

・周波数帯域(L)：5Hz， 周波数帯域(H)：40000Hz

・最大入力：5mW



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 7.40 cm

奥行 : 14.40 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



食料品・ペットフードをご検討のお客様へ

商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

※賞味期限に関するご不明点はお気軽にお問い合わせください。