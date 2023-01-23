『2個セット）ニュートロジャパン シュプレモ 超小型犬4kg以下用 成犬用 小粒 2kg【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 09時 20分に出品され03月25日 09時 20分に終了予定です。即決価格は7,907円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

2個セット）ニュートロジャパン シュプレモ 超小型犬4kg以下用 成犬用 小粒 2kg



【商品説明】

・原産国:アメリカ合衆国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :21×13×35.5cm

・本体重量:2kg



【サイズ】

高さ : 15.90 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 4.11 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。