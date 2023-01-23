『2個セット）ニュートロジャパン シュプレモ 超小型犬4kg以下用 成犬用 小粒 2kg【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 09時 20分に出品され03月25日 09時 20分に終了予定です。即決価格は7,907円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2個セット）ニュートロジャパン シュプレモ 超小型犬4kg以下用 成犬用 小粒 2kg
【商品説明】
・原産国:アメリカ合衆国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :21×13×35.5cm
・本体重量:2kg
【サイズ】
高さ : 15.90 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 41.00 cm
重量 : 4.11 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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終了
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