『テトラ (Tetra) 水槽 ラウンドグラスアクアリウム300LEDセット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 20時 07分に出品され03月03日 20時 07分に終了予定です。即決価格は7,907円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

テトラ (Tetra) 水槽 ラウンドグラスアクアリウム300LEDセット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚



【商品説明】

・お買い得なLEDライトがセット。

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :2.3×3.1×3.3cm

・本体重量:4.52kg

・水草の育成に有効なLED



【サイズ】

高さ : 23.90 cm

横幅 : 30.70 cm

奥行 : 35.90 cm

重量 : 5.05 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。