『テトラ (Tetra) 水槽 ラウンドグラスアクアリウム300LEDセット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 20時 07分に出品され03月03日 20時 07分に終了予定です。即決価格は7,907円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テトラ (Tetra) 水槽 ラウンドグラスアクアリウム300LEDセット 水槽 アクアリウム 熱帯魚 メダカ 金魚
【商品説明】
・お買い得なLEDライトがセット。
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :2.3×3.1×3.3cm
・本体重量:4.52kg
・水草の育成に有効なLED
【サイズ】
高さ : 23.90 cm
横幅 : 30.70 cm
奥行 : 35.90 cm
重量 : 5.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7907円
330 入札履歴
終了
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